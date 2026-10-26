Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag im Minusbereich

Um 09:28 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 43,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Gewinne von 28,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 59,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,720 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,808 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 15.99 Mrd. EUR gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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