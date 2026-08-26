Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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26.08.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper fällt am Mittwochvormittag
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 46,40 EUR.
Die Uniper-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 46,40 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,35 EUR ab. Mit einem Wert von 46,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 125 Uniper-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 21,12 Prozent Luft nach oben. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 69,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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