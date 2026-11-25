Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 38,80 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 38,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,30 EUR. Zuletzt wechselten 979 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 44,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2025 bei 30,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,23 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,787 EUR belaufen. Am 10.11.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent auf 22.83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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