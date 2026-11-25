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25.11.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper macht am Mittwochmittag Boden gut
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 39,40 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 39,40 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 39,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,30 EUR. Bisher wurden heute 4'274 Uniper-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 42,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2025 bei 30,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 27,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,720 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,787 EUR belaufen. Am 10.11.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 22.83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.77 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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