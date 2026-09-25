Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag auf grünem Terrain

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 46,35 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,35 EUR an. Bei 46,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 26 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 15.99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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