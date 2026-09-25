Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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25.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 45,85 EUR ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 45,85 EUR ab. Bei 45,30 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'189 Uniper-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,57 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 40,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.99 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,33 EUR je Uniper-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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