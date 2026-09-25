Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Freitagmittag schwächer

Um 12:28 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 46,10 EUR ab. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 45,85 EUR. Mit einem Wert von 46,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 978 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 21,91 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 68,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 15.99 Mrd. EUR gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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