Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 39,60 EUR. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,50 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 40,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'576 Uniper-Aktien.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,92 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.11.2025 Kursverluste bis auf 30,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,22 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,787 EUR aus. Am 10.11.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 22.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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