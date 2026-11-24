Um 12:28 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 39,70 EUR ab. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'052 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 41,56 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,80 EUR am 24.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,787 EUR je Uniper-Aktie. Am 10.11.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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