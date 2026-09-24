Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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24.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag schwächer
Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 47,10 EUR.
Die Uniper-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 47,10 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 11 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Mit einem Kursverlust von 42,04 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Am 11.08.2026 lud Uniper zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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