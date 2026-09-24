Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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24.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper büsst am Donnerstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 46,55 EUR abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 46,55 EUR ab. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,50 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'708 Uniper-Aktien.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 41,35 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Am 11.08.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 15.99 Mrd. EUR gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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