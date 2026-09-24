Uniper Aktie News: Uniper büsst am Donnerstagmittag ein

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 46,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 46,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'247 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,79 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,720 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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