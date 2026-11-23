Die Uniper-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 40,20 EUR. Mit einem Wert von 40,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 853 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 38,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 29,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,720 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,787 EUR. Am 10.11.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uniper ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent auf 22.83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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