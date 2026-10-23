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23.10.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Vormittag seitwärts
Die Aktie von Uniper zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Uniper-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 44,00 EUR.
Die Uniper-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,00 EUR an der Tafel. Bei 44,00 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,00 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12 Uniper-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2026. 27,73 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 61,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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