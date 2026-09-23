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Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026

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23.09.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag im Aufwind

Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 48,60 EUR.

Uniper
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Das Papier von Uniper konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 48,60 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 49,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,00 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 15,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Mit einem Kursverlust von 43,83 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 lud Uniper zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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