Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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23.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper büsst am Mittwochnachmittag ein
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 47,85 EUR nach.
Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 47,85 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,55 EUR ab. Bei 49,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 5'423 Aktien.
Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 17,45 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 42,95 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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