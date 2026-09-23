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Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026

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23.09.2026 12:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochmittag im Aufwind

Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 48,85 EUR zu.

Uniper
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Um 12:28 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 48,85 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 49,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'283 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 78,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,720 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,808 EUR. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 11.80 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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