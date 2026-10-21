Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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21.10.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Mittwochmittag an Boden
Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 43,35 EUR zu.
Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 43,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 43,55 EUR. Mit einem Wert von 42,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 705 Stück.
Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,64 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,02 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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