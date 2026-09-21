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21.09.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag gefragt

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag gefragt

Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 49,95 EUR.

Uniper
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Um 09:28 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 49,95 EUR zu. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 49,95 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114 Uniper-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 82,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’436.02 8.98 SATBJU
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