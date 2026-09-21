Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Nachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Bei 50,60 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7'216 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,18 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,51 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Am 11.08.2026 lud Uniper zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen

Uniper-Aktie gefragt: Bund darf sich auf Millionen-Dividende freuen

Uniper sieht seinen LNG-Bezug nicht eingeschränkt - Aktie im Minus