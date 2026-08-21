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Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026

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21.08.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Freitagvormittag fester

Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 45,10 EUR.

Uniper
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Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 09:28 Uhr 2,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 45,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 837 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,61 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 39,47 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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