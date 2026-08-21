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Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026

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21.08.2026 12:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Freitagmittag freundlich

Uniper Aktie News: Uniper am Freitagmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,15 EUR zu.

Uniper
40.85 CHF 0.19%
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Die Uniper-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 44,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 45,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'952 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 38,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 11.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’217.02 13.75 SQBT1U
Short 15’789.18 8.87 STBNIU
SMI-Kurs: 14’313.11 21.08.2026 13:30:31
Long 13’720.26 19.68 SPB50U
Long 13’400.36 13.68 SYBVIU
Long 12’842.85 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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