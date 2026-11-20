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20.11.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Uniper
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 41,25 EUR.
Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 41,25 EUR nach. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,25 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 42,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'953 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 29,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,787 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Uniper liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22.83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.77 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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