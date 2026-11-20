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20.11.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 40,85 EUR.
Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 40,85 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,60 EUR nach. Mit einem Wert von 42,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 6'619 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,93 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,720 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,787 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 10.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von 0,72 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,49 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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