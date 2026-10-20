Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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20.10.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Vormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 43,10 EUR abwärts.
Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 43,10 EUR ab. Die Uniper-Aktie sank bis auf 42,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,90 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'031 Stück gehandelt.
Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 23,31 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Abschläge von 36,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,720 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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