Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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20.10.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,60 EUR.
Das Papier von Uniper legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 43,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 43,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4'442 Uniper-Aktien.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 28,90 Prozent wieder erreichen. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,39 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 15.99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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