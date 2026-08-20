Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag nahezu unbewegt

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Uniper-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 43,70 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 43,70 EUR. Bei 43,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 28,60 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,53 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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