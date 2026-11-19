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19.11.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,30 EUR zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,30 EUR. Bei 42,55 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 42,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 22 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 32,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 29,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,787 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,720 EUR aus. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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