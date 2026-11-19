Die Uniper-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,25 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,55 EUR aus. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 42,10 EUR. Bei 42,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 537 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,02 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 29,45 EUR. Abschläge von 30,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,787 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 10.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 11.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie fester: Gasgeschäfte stützen das Ergebnis, Kapitalmarkttag am Montag

RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper

Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff