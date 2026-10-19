Uniper Aktie News: Uniper am Montagvormittag im Minus

Um 09:28 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 43,60 EUR ab. Bei 43,60 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 44,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 28,90 Prozent wieder erreichen. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 59,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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