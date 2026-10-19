Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Uniper gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 43,25 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,25 EUR ab. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 42,50 EUR. Bei 44,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3'468 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 23,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,88 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 15.99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper
Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff
Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniper
|
16:29
|Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Uniper Aktie News: Uniper am Montagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|EQS-Adhoc: Uniper SE: Supervisory Board reappoints CEO Michael Lewis for a further five-year term (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-Adhoc: Uniper SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Michael Lewis (EQS Group)
|
29.09.26
|RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper (AWP)
Analysen zu Uniper
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.