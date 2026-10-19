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19.10.2026 16:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Verlusten

Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Uniper gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 43,25 EUR.

Uniper
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Um 16:28 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,25 EUR ab. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 42,50 EUR. Bei 44,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3'468 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 23,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,88 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 15.99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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