Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 45,35 EUR. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,35 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 38 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 23,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 66,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen

Uniper-Aktie gefragt: Bund darf sich auf Millionen-Dividende freuen

Uniper sieht seinen LNG-Bezug nicht eingeschränkt - Aktie im Minus