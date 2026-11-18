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18.11.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 42,50 EUR.
Die Uniper-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 42,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 42,40 EUR. Bei 42,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 176 Uniper-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 32,24 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 29,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,787 EUR. Am 10.11.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,72 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent auf 22.83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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