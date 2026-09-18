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18.09.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag gesucht

Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag gesucht

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 49,50 EUR.

Uniper
46.54 CHF -0.31%
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Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 49,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 49,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 655 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 11,92 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,85 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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