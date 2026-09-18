Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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18.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 49,50 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 49,50 EUR nach oben. Bei 50,20 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 49,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 2'997 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2026. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 11,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,30 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 81,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Uniper-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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