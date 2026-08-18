Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die Uniper-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 45,70 EUR. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 45,70 EUR zu. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 22,98 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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