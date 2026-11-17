Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 42,60 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'568 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 31,92 Prozent zulegen. Am 17.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,69 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,787 EUR aus. Am 10.11.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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