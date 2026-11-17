Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 42,65 EUR. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,25 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'073 Uniper-Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 31,77 Prozent Luft nach oben. Am 17.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,77 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,787 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Uniper veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 94,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.83 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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