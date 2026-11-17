Um 12:28 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 42,45 EUR. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 42,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'294 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2025 bei 29,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,45 Prozent.

Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,787 EUR je Uniper-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 10.11.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,72 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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