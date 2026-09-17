Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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17.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 50,00 EUR nach oben.
Um 09:28 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 50,00 EUR zu. Bei 50,00 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158 Stück gehandelt.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 12,40 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 83,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,33 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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