Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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17.08.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 46,30 EUR.
Das Papier von Uniper legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 46,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 46,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 421 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 17,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 41,04 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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