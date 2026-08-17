Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Uniper-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 46,05 EUR. Bei 45,85 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 46,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 5'013 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,72 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 äusserte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,33 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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