Uniper Aktie News: Uniper verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Zum Vortag unverändert notierte die Uniper-Aktie um 12:28 Uhr im XETRA-Handel bei 46,25 EUR. In der Spitze gewann die Uniper-Aktie bis auf 46,90 EUR. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 45,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,30 EUR. Zuletzt wechselten 3'731 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,51 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 40,97 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,720 EUR aus. Uniper veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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