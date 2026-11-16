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16.11.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Montagvormittag leichter
Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 43,45 EUR.
Die Uniper-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,45 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 43,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,30 EUR. Bisher wurden heute 472 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 28,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,720 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,787 EUR belaufen. Uniper veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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