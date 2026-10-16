Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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16.10.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 44,00 EUR zu.
Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 44,00 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,60 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43 Stück gehandelt.
Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 21,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (27,30 EUR). Abschläge von 37,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.99 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,33 EUR je Uniper-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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