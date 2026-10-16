Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Bei 44,50 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 1'228 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2026 bei 56,20 EUR. Gewinne von 27,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.80 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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