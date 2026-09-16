Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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16.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Uniper zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 48,35 EUR bewegte sich die Uniper-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Uniper-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 48,35 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176 Uniper-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,24 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Mit Abgaben von 43,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Am 11.08.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 15.99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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