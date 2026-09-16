Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 49,75 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 49,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,60 EUR. Bisher wurden heute 2'522 Uniper-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 45,13 Prozent sinken.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,808 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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