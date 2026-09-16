Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 49,75 EUR zu. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,60 EUR. Bisher wurden heute 1'285 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 27,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,13 Prozent.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR aus. Uniper gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.99 Mrd. EUR – ein Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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