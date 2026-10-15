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15.10.2026 12:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen

Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 44,45 EUR.

Uniper
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Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 44,45 EUR ab. Bei 44,35 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1'069 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 62,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,720 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15.99 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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